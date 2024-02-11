عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يطمئن على انتظام سير الدراسة مع بدء التيرم الثاني

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تفقد اليوم الأحد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك بناءا على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وتابع سلومة، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة  ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما كلف وكيل تعليم الجيزة، مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

كما شدد على الاهتمام  بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس  ونبه على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه علي الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني  للشهادة الاعدادية )، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح  .

وأكد سلومة، على الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية و تهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب وأشار سيادته بضرورة الالتزام بتفعيل  المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.

وأشار إلى ضرورة اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

وشدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من  خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

IMG-20240211-WA0041
IMG-20240211-WA0041
IMG-20240211-WA0042
IMG-20240211-WA0042
IMG-20240211-WA0038
IMG-20240211-WA0038
IMG-20240211-WA0043
IMG-20240211-WA0043
IMG-20240211-WA0040
IMG-20240211-WA0040
IMG-20240211-WA0039
IMG-20240211-WA0039
أحمد راشد محافظ الجيزة إدارة العجوزة التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم بالجيزة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المناهج الدراسية أول أيام الفصل الدراسي الثاني أيام الفصل الدراسي الثاني طلاب صفوف النقل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تجهيز معرض ضخم لـ أهلا رمضان بالعمرانية و10 أخرى

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات وشكاوى المواطنين

لمدة شهر..غلق كلي للميدان الكائن بالمحور المركزي الموازي..تعرف على التحويلات المرورية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى والمنيرة الغربية

الجيزة.. إصلاح كسر خط مياه قطر 100 مم بالمهندسين

تكثيف الحملات التموينية وإنشاء منافذ للسلع بأسعار مخفضة في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف وتطوير شارع الطريق الأبيض بأرض اللواء بالجيزة

ترشيحاتنا

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار

زوجها اللبناني أبلغ الشرطة.. التحقيق في وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ