جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت مايا دياب، مرتديه فستان قصير باللون الاسود، وتميز الفستان بتصميم جريء يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مايا دياب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مايا دياب، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها، وتركت بعض الخصلات منسدله لتبرز جمال وجهها

وإليكم صور مايا دياب