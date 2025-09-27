قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

يواصل الثبات.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 27 سبتمبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. تشهد أسعار الذهب في ختام تعاملات السبت 27 سبتمبر 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية، لتواصل ثباتها مقارنة بتعاملات الصباح، وسط متابعة دقيقة من جانب التجار والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، خصوصًا مع اعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب بمصر عيار 24 السبت نحو 5800 جنيه للبيع، 5771.5 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية اليوم نحو 5316.75 جنيه للبيع، 5290.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

في حين بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر، العيار الأكثر مبيعًا نحو 5075 جنيهًا للبيع، 5050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي اليوم نحو 4350 جنيه للبيع، 4328.5 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 14

بلغ أيضًا سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بنهاية تعاملات اليوم نحو 3383.25 جنيه للبيع، 3366.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ختام تعاملات نحو 2900 جنيه للبيع، 2885.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

شهد سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر الآن نحو 2175 جنيه للبيع، 2164.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 40600 جنيهًا للبيع، و40400 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أونصة الذهب في مصر، السبت نحو 3760.06 دولار للبيع، و3759.32 دولار للشراء.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب سعر الذهب الآن

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

