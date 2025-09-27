يواصل الثبات.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر السبت 27 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. تشهد أسعار الذهب في ختام تعاملات السبت 27 سبتمبر 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية، لتواصل ثباتها مقارنة بتعاملات الصباح، وسط متابعة دقيقة من جانب التجار والمستهلكين لحركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، خصوصًا مع اعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب بمصر عيار 24 السبت نحو 5800 جنيه للبيع، 5771.5 جنيهًا للشراء.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية اليوم نحو 5316.75 جنيه للبيع، 5290.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

في حين بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر، العيار الأكثر مبيعًا نحو 5075 جنيهًا للبيع، 5050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن

كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي اليوم نحو 4350 جنيه للبيع، 4328.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ أيضًا سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بنهاية تعاملات اليوم نحو 3383.25 جنيه للبيع، 3366.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ختام تعاملات نحو 2900 جنيه للبيع، 2885.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

شهد سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر الآن نحو 2175 جنيه للبيع، 2164.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر إلى 40600 جنيهًا للبيع، و40400 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أونصة الذهب في مصر، السبت نحو 3760.06 دولار للبيع، و3759.32 دولار للشراء.