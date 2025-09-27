زيلينسكي يؤكد وصول أنظمة "باتريوت" إسرائيلية إلى أوكرانيا رغم نفي سابق من تل أبيب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تسلمت أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من إسرائيل، وأنها باتت منتشرة فعليًا داخل الأراضي الأوكرانية، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستتلقى نظامين إضافيين من نوع "باتريوت" خلال فصل الخريف.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل، إذ كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نفت في يونيو الماضي إرسال أي منظومات باتريوت إلى أوكرانيا، وذلك في تصريح لصحيفة ، "كييف إندبندنت"، ردًا على تصريحات سابقة للسفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي.

وقالت الوزارة حينها ، : "هذا التصريح غير صحيح. إسرائيل لم تنقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا".

وكان السفير برودسكي قد صرّح ، خلال مقابلة مع المدوّنة الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو ، بأن منظومات باتريوت التي "أنقذت إسرائيل خلال حرب الخليج الأولى في التسعينات"، وهي التي حصلت عليها من الولايات المتحدة ، "موجودة الآن في أوكرانيا".

ولم توضح تل أبيب حتى الآن ما إذا كان تسليم هذه الأنظمة قد تم بشكل مباشر، أو عبر طرف ثالث، مثل الولايات المتحدة أو دولة أوروبية، ما يترك تساؤلات حول طبيعة الاتفاق والدور الإسرائيلي في دعم أوكرانيا عسكريًا.

يذكر أن إسرائيل التزمت حتى الآن بموقف حذر من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، خوفًا من توتر العلاقات مع روسيا التي تملك نفوذًا عسكريًا في سوريا.

