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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الألمانية تسافر إسرائيل وسط تصاعد التوتر في غزة

صدى البلد

من المقرر أن تزور وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأحد. ورفض المتحدث تقديم مزيد من التفاصيل، بحسب رويترز.

وتأتي زيارة بيربوك الوشيكة وسط تصاعد التوترات في قطاع غزة، حيث أصدر وزير الخارجية تحذيرًا شديد اللهجة من هجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الجنوبية. ووصف بيربوك مثل هذا الهجوم بأنه "كارثة إنسانية تنتظر الحدوث"، وشدد على الوضع المزري الذي يواجهه سكان رفح، حيث يبحث 1.3 مليون شخص عن مأوى وسط الصراع المستمر.

وأدت توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستعداد للهجوم على رفح إلى زيادة المخاوف. وأشار نتنياهو إلى وجود أربع كتائب تابعة لحماس في المدينة، مما أدى إلى الاستعدادات لإجلاء المدنيين. وأفاد شهود عيان ببدء غارات جوية إسرائيلية على أهداف في رفح.

وأكد بيربوك ضرورة قيام إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، بينما حث على اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المدنيين. ودعت إلى وقف إطلاق نار آخر، مشددة على ضرورة تسهيل إطلاق سراح الرهائن. وأعلنت بيربوك عزمها معالجة هذه القضايا الملحة خلال زيارتها المرتقبة لإسرائيل.

ولا يزال الوضع في غزة متقلبا، حيث تبذل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات ومنع المزيد من تصعيد العنف.

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