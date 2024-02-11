الجيش الأمريكي يشن ضربات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات على أجهزة وصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث كان من المقرر إطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فإن الضربات وقعت يوم السبت بين الساعة 4:00 - 5:00 مساء (1300 - 1400 بتوقيت جرينتش) شمال مدينة الحديدة.

واستهدفت العملية سفينتين سطحيتين بدون طيار (USV) وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) والتي شكلت تهديدًا للسفن التي تبحر في البحر الأحمر.

تأتي هذه الضربات وسط التوترات المستمرة في المنطقة، حيث يحمل الحوثيون مسؤولية الهجمات المتكررة على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن وقوع ثلاث غارات على منطقة ميناء الصليف، وأكد شهود في المنطقة المجاورة سماع دوي انفجارات.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهد أوسع تبذله الولايات المتحدة وحلفاؤها لردع هجمات الحوثيين وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر. وقد تكثف استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر، ردا على الصراع الإسرائيلي في غزة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الهجمات استهدفت سفنًا ذات علاقات غير واضحة أو محدودة مع إسرائيل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على طرق التجارة العالمية.

ويؤكد الوضع تعقيدات الصراعات الإقليمية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الأمن البحري وسط الأعمال العدائية المستمرة.