“كان” .. سميرة سعيد تطرح أولى أغانيها في 2024| فيديو

‎طرحت سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

‎تعد أغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

‎ تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

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ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة ، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.