عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

“كان” .. سميرة سعيد تطرح أولى أغانيها في 2024| فيديو

صدى البلد

‎طرحت سميرة سعيد أحدث وأول أغنياتها في 2024 بعنوان "كان" ، عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

‎تعد أغنية كان من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

 

 

‎ تم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

 

txt

سميرة سعيد: اتوجدت في بيت يحب الغناء.. واتعلمت كتير من أم كلثوم|فيديو

txt

أنغام عن سميرة سعيد: كانت طفلة معجزة.. فيديو

ومن المقرر أن يتبع أغنية "كان" أكثر من أغنية ، قامت بتسجيلها الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة الماضية، وهي أغنيات ذات أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة ، وأفكار وموضوعات جديدة ، كما عودت سميرة سعيد جمهورها ومحبيها.

سميرة سعيد الفنانة سميرة سعيد الفنان عمرو مصطفى مصطفى ناصر ماهر الملاخ عمرو مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

موضوعات متعلقة

رمضان 2024..تغيير اسم مسلسل ياسر جلال من "ألف ليلة وليلة إلى "جودر"

الليلة.. آشر وإليشيا كيز يحييان حفل سوبر بول الأمريكي

يعرض في رمضان 2024.. صبا مبارك تتصدر بوستر مسلسل “لحظة غضب”

تباطؤ إيرادات فيلم Argylle بعد أسبوع عرض حول العالم

الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان برلين

أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها

طرح برومو أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "الدهب" | فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصل مطار دبي الدولي للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2024"

النيابة تستدعي ضابط شرطة عين شمس لسماع أقواله في واقعة مقـ تل سيدة

إعلامي: إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية

لأول مرة منذ 12 عاما.. الرئاسة التركية تعلن زيارة أردوغان إلى مصر

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ