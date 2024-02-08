سميرة سعيد: اتوجدت في بيت يحب الغناء.. واتعلمت كتير من أم كلثوم|فيديو

حلت المطربة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "dmc".

وتحدثت المطربة المغربية سميرة سعيد، عن طفولتها، قائلة: "اتوجدت في بيت يحب الغناء جدا، ووالدتي كانت تحب ليلى مراد جدا وكانت تغني لها، ووالدي كان يقول لي أن والدتي صوتها كان حلو".

وأضافت: "شقيقي أنيس كان يجلس جنب الراديو للاستماع لحفلات أم كلثوم وكان يعيش الحالة مع أم كلثوم، وكنت أجلس بجواره وأسمع ومن وقتها وأم كلثوم بالنسبة لي حاجه كبيرة اتعلمت منها كتير بسبب أخويا أنيس".



وأشارت المطربة المغربية سميرة سعيد،: "كنت بحفظ أغاني أم كلثوم القديمة جدا مثل سهران لوحدي، وهلت ليالي القمر".