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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: ترامب يخاطب شريحة كبيرة من الناخبين الغاضبين بسبب الأوضاع الاقتصادية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب أخذت أبعاد جديدة ومختلفة، فهي لم تعد أبعاد مؤسسية ولكنها أصبحت شخصية.

وأضافت “نورهان الشيخ” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن ترامب هو الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي جاء من خارج المؤسسات الامريكية وهو رجل أعمال وليس له أي خلفية مؤسساتيه.

وأكملت: ترامب يخاطب شريحة كبيرة من الناخبين الغاضبين من الأوضاع الاقتصادية، متابعة: هناك ازدواجية في المعايير موجودة داخل الولايات المتحدة.

وشددت على ان أمريكا ليست دولة قانون كما هو واضح وتتدخل بها الأمور الشخصية والنفوذ، مشددة على أن هناك مساندة لبايدن باعتباره ظاهرة جيدة تؤدي الدور المطلوب للمؤسسات.

 

دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة الأوضاع الاقتصادية أمريكا

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