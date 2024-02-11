الفنانة برنسة عبد الغني: مكنتش لاقية أدوار أقدمها رمضان الماضي

تحدثت الفنانة برنسة عبد الغنى عن تفاصيل حياتھا الشخصية مؤخرا.

وأوضحت برنسة عبدالغنى خلال حوارھا مع برنامج “تفاصيل”تفاصيل" المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نھال طايل، أنھا دخلت السينما عن طريق زوج أختھا حيث كان يعمل دوبلير للفنان الكبير رشدي أباظة.

فجر الاسلام

وتابعت برنسة عبد الغنى: أول دور عملته في حياتي كنت طالعة صامتة في فيلم فجر الإسلام مع الفنانة سلوى إبراهيم، ولما بدأت اتكلم؛ بدأت في فيلم صايع بحر وكابتن هيما.

وأوضحت برنسة عبد الغنى، أنھا لم تقدم أعمال فنية خلال موسم رمضان الماضى معقبة:"مكنتش لاقية أدوار أعملها في رمضان اللي فات".