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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علاء مرسي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

صدى البلد

وجه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له في أثناء مرضه، قائلا: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليا مسؤولية تجاههم".

و أضاف الفنان  علاء مرسي لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي أنه حالياً بصحة افضل الحمد لله و و باخد العلاج و بتابع نظام غذائي

و تابع أنه أنه خلال تصويره لأحد المسلسلات، شعر بمغص شديد، فانتهى من التصوير وعاد إلى المنزل ثم ذهب بعد ذلك إلى المستشفى، وبعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ ثبت وجود مشكلة في القولون، وبدأ العلاج فورا، وهو الآن في فترة نقاهه.  

و استطرد   الفنان علاء مرسي:" بوجه الشكر لكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين اللي سألوا عني واللي زاروني، أنا في نعمة كبيرة جدا ما كنتش حاسس بيها، وهي محبه الناس".

 

وكان الفنان علاء مرسى شارك مؤخرا فى فيلم "أبو نسب" مع النجم محمد إمام، وصرح لصدي البلد " بأنه سعيد للغاية بتعاونه مع النجم محمد إمام في فيلم "أبو نسب" مشيرًا إلى أنه جسد  شخصية أحد افراد عصابة ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى في أحداث الفيلم.

وأضاف  الفنان علاء مرسى أن محمد إمام نجم كبير ونجم شباك له وزنه، وأنه سعيد للغاية أن تعاون معه ، لافتًا إلى أن محمد إمام ممثل محترف ومحترم في نفس الوقت، يعلم قيمة الممثلين معه، ويتعامل بكل حب وود مع الجميع، ونعمة التربية الزعيم عرف يربى و هو الزعيم الصغير و لدية حاله من الابداع  و نجم عربي مهم جدا  

وقال  بانة يشارك في مسلسل كوبرا و مسلسل عتبات البهجة في رمضان و أن شاء الله ينالوا اعجاب الجمهور

و تابع  أن الشخصيتان تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، ، متمنيا أن ينال العملان إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وأوضح أن الفنان يحيى الفخراني كنز كبير على المستوى الفني والإنساني، وعندما يقف أمامه في أحد المشاهد يقدر له مائة حساب، كونه يقف أمام فنان عملاق وهو شخص متواضع لدرجة تخجل من معه.


مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

الفنان علاء مرسي الفنان يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة مسلسل كوبرا والد ياسمين صبري

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