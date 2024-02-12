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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البلشي: علاقتنا جيدة مع الدولة.. نبذل الجهود لاستعادة المهنة لتعبر عن الجميع

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

خصص برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة خاصة مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، للحديث عن العلاج النقابي وتطوير النقابة وحزمة قرارات الرئيس السيسي الأخيرة..أبرز التصريحات:

خالد البلشي: أمتلك مصادر دخل جانبية بجانب العمل الصحفي
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، أن انتخابه نقيبا للصحفيين؛ كان بمثابة تحد كبير، مضيفا: وخاصة ما التزمت بما قررته في البداية بأن أكون نقيبا لكل الصحفيين، وأن تعود النقابة ساحة للقاء وبيت للصحفيين، وإزالة كل ما هو نقاب عن نقابة الصحفيين، وأن تعود النقابة بيتا للجميع، وبالرغم من أن التعامل مع قضايا المهنة ما زال صعبا؛ ولكننا نحاول.


خالد البلشي: علاقتنا جيدة مع الدولة بما يصب في مصلحة الصحفيين
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه كان هناك الكثير من الملفات التي كانت بحاجة لفتحها والعمل على الاحتكاك بها وحل الأزمات التي تشملها، أبرزها ملف العلاقة مع الدولة.


نقيب الصحفيين: طالبنا بزيادة البدل وحزمة القرارات الاجتماعية طمعتنا أكتر
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي أنه منذ اللحظة الأولى لتعييني نقيبا، كان هناك اتصال من الدولة معه، وتمت تهنئته، مشيرا إلى ان هذا الأمر كان بمثابة رسالة للعلاقة الصحبة بيننا وبين النقابة


خالد البلشي: توسيع مساحات الحرية السبيل لإنقاذ الأوطان.. والصحافة سلاح الجميع
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنه طرح قضايا الجماعة الصحفية في جلسات الحوار الوطني معقبا:" وتحدثت بصدق وصراحة ولمست استيعاب من الجميع وتلبية للمطالب".


نقيب الصحفيين: نبذل الجهود لاستعادة المهنة كي تعبر عن الجميع
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نبذل الجهود لاستعادة المهنة كي تعبرعن الجميع، متابعا: نحن نعبر عن كافة أطراف المجتمع، الصحافة لا تفكر في طرف وحيد بل متحررة من القيود وايضا مجالس تحرير متحررة.


البلشي: لم اُجبر على ممارسة أو رفض أمر بعينه منذ تولي مهام النقابة
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن خروجه بمكاسب لمهنة الصحافة بمثابة مكاسب للمجتمع كله، ونسعى دائما لتطوير المهنة.
 

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