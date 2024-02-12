زي الجاهز.. طريقة عمل السينابون بأسرار المحلات

يعد السينابون من الحلويات التي يعشقها الكثيرون، ولذلك نقدم لكي طريقة تصنيع السينابون مثل محلات الحلويات.



مكونات العجينة:

** كوب دافئ من حليب اللوز الخالي من السكر.

** نصف كوب من العسل أو المحلي الطبيعي.

** ملعقة كبيرة خميرة جافة.

** 2 حبة بيض كبير الحجم.

** 6 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم.

** ملعقة صغيرة فانيليا.

** 4 أكواب دقيق القمح الكامل أو دقيق الشوفان.

** ملعقة صغيرة ملح.

** ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير:

** سخن الحليب في الميكرويف مدّة 45 إلى 60 ثانية، وضعه في الخلاط الكهربائي.

** أضف ملعقة صغيرة من العسل والخميرة إلى الحليب، وامزجهم قليلًا، ثم اتركه مدّة 5 دقائق.

أضف الزبادي والفانيليا وباقي العسل والبيض للخلاط، وقلبهم قليلًا.

** أضف الدقيق والملح والقرفة، وقلبهم معًا ليتجانس العجين ويمتزج جيدًا.

** اعجن العجين ليتشكّل لديك عجينة كبيرة متماسكة وناعمة.

** انقل العجين إلى سطح مستوٍ ومرشوش بالدقيق، واعجنها بيديك جيدًا حوالي 5 دقائق.

أحضر وعاء كبير، وادهنه بالقليل من الزيت،

** ضع العجين داخله، وغطِّ الوعاء بمنشفة دافئة قليلًا.

** اترك العجين جانبًا حتى ترتفع ويزداد حجمها في مكان دافئ مدّة ساعة.

** قطع العجين بعد ذلك إلى 12 قطعة متساوية، وافردها على سطح مستو.

** احشو العجينة حسب الرغبة، ولفها، واخبزها في الفرن حتى تنضج.

صوص السينابون:

تتكون طريقة عمل صوص السينابون، من عدة خطوات ومقادير تفصيلية، ينبغي الانتباه إليها عند تحضير هذه الوصفة في البيت، وهو ما نرصده لكم فيما يلي، حول طريقة عمل صوص السينابون الأبيض.

المكونات:

** 1 كوب من السكر البودرة.

** 1 كوب من الحليب البودرة.

** 1 كوب حليب دافئ.

** 3 قطع جبنة كيري أو نصف كوب جبنة كريمي.

** 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

** ربع كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

طريقة التحضير:

* احضر وعاء فارغ، وقوم بخلط كلًا من السكر والحليب البودرة والفانيليا والزبدة، وذلك باستخدام المضرب الكهربائي.

أضف الجبن الكيري، والاستمرار في الخلط لحين الوصول إلى قوام كريمي متماسك.

** أضف صوص السينابون على قطع السينابون بعد إخراجها من الفرن وقدميها في طبق فارغ وهي ساخنة.

** ضع الكمية الباقية من طريقة عمل صوص السينابون، في برطمان زجاحي ويمكنك حفظها في الثلاجة لمدة أسبوع على أقصى تقدير.