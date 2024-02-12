عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي الجاهز.. طريقة عمل السينابون بأسرار المحلات

صدى البلد

يعد السينابون من الحلويات التي يعشقها الكثيرون، ولذلك نقدم لكي طريقة تصنيع السينابون مثل محلات الحلويات.

 
مكونات العجينة:
** كوب دافئ من حليب اللوز الخالي من السكر.
** نصف كوب من العسل أو المحلي الطبيعي.
** ملعقة كبيرة خميرة جافة.
** 2 حبة بيض كبير الحجم.
** 6 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم.
** ملعقة صغيرة فانيليا.
** 4 أكواب دقيق القمح الكامل أو دقيق الشوفان.
** ملعقة صغيرة ملح.
** ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير:
** سخن الحليب في الميكرويف مدّة 45 إلى 60 ثانية، وضعه في الخلاط الكهربائي.

** أضف ملعقة صغيرة من العسل والخميرة إلى الحليب، وامزجهم قليلًا، ثم اتركه مدّة 5 دقائق.
أضف الزبادي والفانيليا وباقي العسل والبيض للخلاط، وقلبهم قليلًا.

** أضف الدقيق والملح والقرفة، وقلبهم معًا ليتجانس العجين ويمتزج جيدًا.

** اعجن العجين ليتشكّل لديك عجينة كبيرة متماسكة وناعمة.

** انقل العجين إلى سطح مستوٍ ومرشوش بالدقيق، واعجنها بيديك جيدًا حوالي 5 دقائق.
أحضر وعاء كبير، وادهنه بالقليل من الزيت،

** ضع العجين داخله، وغطِّ الوعاء بمنشفة دافئة قليلًا.

** اترك العجين جانبًا حتى ترتفع ويزداد حجمها في مكان دافئ مدّة ساعة.

** قطع العجين بعد ذلك إلى 12 قطعة متساوية، وافردها على سطح مستو.

** احشو العجينة حسب الرغبة، ولفها، واخبزها في الفرن حتى تنضج.

صوص السينابون:
تتكون طريقة عمل صوص السينابون، من عدة خطوات ومقادير تفصيلية، ينبغي الانتباه إليها عند تحضير هذه الوصفة في البيت، وهو ما نرصده لكم فيما يلي، حول طريقة عمل صوص السينابون الأبيض.

المكونات:
** 1 كوب من السكر البودرة.
** 1 كوب من الحليب البودرة.
** 1 كوب حليب دافئ.
** 3 قطع جبنة كيري أو نصف كوب جبنة كريمي.
** 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
** ربع كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

طريقة التحضير:
* احضر وعاء فارغ، وقوم بخلط كلًا من السكر والحليب البودرة والفانيليا والزبدة، وذلك باستخدام المضرب الكهربائي.

أضف الجبن الكيري، والاستمرار في الخلط لحين الوصول إلى قوام كريمي متماسك.

** أضف صوص السينابون على قطع السينابون بعد إخراجها من الفرن وقدميها في طبق فارغ وهي ساخنة.

** ضع الكمية الباقية من طريقة عمل صوص السينابون، في برطمان زجاحي ويمكنك حفظها في الثلاجة لمدة أسبوع على أقصى تقدير.

طريقة عمل السينابون عمل السينابون طريقة عمل صوص دقيق الشوفان ميكرويف محلات الحلويات كوب زبدة قرفة مطحونة طريقة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

إعلام عبري: إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع مصر بهدف تنسيق المواقف

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. جنا دياب بملابس جريئة تثير الجدل ونادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها ملك قورة تستعرض جمالها من باريس

أبرزهن غادة عبد الرازق وهيدي كرم.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في أسبوع

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

بفستان مكشوف البطن.. إطلالة زوجة مجدي الهواري تثير الجدل في عيد ميلاده|شاهد

بكوب دقيق.. طريقة عمل الكيك الهش في الطاسة

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النقض ضد سائقي قطار طهطا سوهاج

اشتيه: الشعب الفلسطيني باق على أراضيه ولن يغادرها

تاجروا مع الله ومترفعوش الأسعار | تحذير حكومي للبائعين.. وبشرى بشأن الخضروات والفاكهة

400 طن دقيق وأرز .. الداخلية تداهم مخازن مافيا السوق السوداء

مهلة أسبوعا .. محكمة هولندية تأمر الحكومة بتوجيه ضربة قوية إلى إسرائيل

تحرك في السياحة لتأجيل موعد إنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن بالحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

زي الجاهز.. طريقة عمل السينابون بأسرار المحلات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازلا من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ