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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أذهل العالم.. معماري بلجيكي يبني منازل من بقايا السفن والطائرات المقاتلة| شاهد

معماري بلجيكي يبني
معماري بلجيكي يبني منازل من بقايا السفن والطائرات المقاتلة

في ريف بلجيكا، أذهل مهندس معماري بارع العالم من خلال بناء منازل مذهلة من المواد التي تم إنقاذها من الطائرات والسفن المقاتلة المدمرة.

في إحدى الضواحي البلجيكية، استطاع المعماري مارسيل رايمايكرز بناء أكثر من 100 منزل باستخدام بقايا المعدات الحربية البلجيكية من بينها منزلًا بقباب متلألئة من السقف المائل، مثل جيش من الرخويات ينزلق فوق بلاط الطين، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

طائرات "لوكهيد" المقاتلة

واتضح أن هذه القباب الزجاجية المنتفخة كانت بمثابة قمرة القيادة لطائرات "لوكهيد" المقاتلة، لكنها الآن تضفي الضوء على هذا المنزل المذهل ذو الشكل الهرمي، وتضيء الجزء الداخلي له المصنوع من الأخشاب المغطاة بالقطران المستصلحة من القوارب القديمة. 

استطاع (رايمايكرز)  تنفيذ هذه المنازل المصنوعة من مواد مستصلحة بالكامل على مدار حياته المهنية التي استمرت 50 عاما تقريبًا.

وتم جمع هذه المنازل المثيرة للترف المعاد تدويره معًا في كتاب جديد، بعنوان Ad Hoc Baroque، المصاحب لمعرض في مركز De Singel للفنون في أنتويرب ببلجيكا، والذي يرسم إبداعات هذا المهندس المعماري المستقل غير المألوفة.

صخور نهر ميوز

يستخدم (رايمايكرز) في بناء المنازل النوافذ المستصلحة والأرضيات الرخامية والأعمدة الحجرية المنحوتة، كما أنه يقدم خدمات التصميم المعماري مجانًا لعملائه. 

تحمل مشاريع (رايمايكرز) السمات المميزة لفيلات الضواحي في الستينيات، ولكن مع إضافات غير متوقعة. فتم استخدام الصخور المستخرجة من نهر ميوز لتشكيل جدران والمداخن الصلبة للمنازل. 

كما تم استخدام صفائح معدنية من ساحات تكسير السفن، وطرقها بأنماط زخرفية من قبل صديقه الحداد راف فيرجانس، في تشكيل أبواب مرآب ضخمة. 

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