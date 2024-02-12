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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 12 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 12-2-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

بقيمة 18 مليون جنيه.. ضبط 54 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية

الدينار الكويتي بـ100.19 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم السبت


العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.1577 جنيه، والبيع 33.3149 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.8219 جنيه، والبيع 39.0037 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.8353 جنيه، والبيع 22.9317 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4474 جنيه، والبيع 4.4689 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم


الكرون النرويجي شراء 2.9109 جنيه، والبيع 2.9284 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9386 جنيه، والبيع 2.9537 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.1429 جنيه، والبيع 35.2894 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.5975 جنيه، والبيع 20.6922 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.0244 جنيه، والبيع 20.1451 جنيه.


أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 12 فبراير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 12-2-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم


سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.296 جنيه و 100.2177 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2432 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4602  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4936  جنيه للبيع.


 

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