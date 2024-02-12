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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يبحثون مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بالسويس الجديدة

صدى البلد

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وفدا من نواب وأساتذة جامعة السويس بتكليف من الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، لمناقشة مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وفي مستهل اللقاء، قدمت المهندسة أسماء مخلوف، عرضا توضيحيا عن مخطط مدينة السويس الجديدة، ومراحل تنفيذ المشروعات المتنوعة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمدينة.

ثم انتقلت المهندسة أسماء مخلوف، ووفد جامعة السويس، إلى جولة داخل مدينة السويس الجديدة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الجامعة التكنولوجية، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن الموقع ومشروعات الطرق والمرافق المؤدية للموقع المقترح.

وفي نهاية الجولة، أشاد أعضاء وفد جامعة السويس بما تم تنفيذه بمدينة السويس الجديدة من مشروعات، والتميز في التنفيذ، والتخطيط الجيد، وتكامل المرافق، ومراعاة الجانب البيئي.
وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، الأعمال الجاري تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بعدد ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية، وأعمال المرافق، يرافقها مسئولو الجهاز.

كما تابعت " مخلوف " مشروعات البنية الاساسية بالمدينة سواء بقطاع المياه والصرف الصحى، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تشمل " سوقا تجارية – حضانة - مدرسة".

وأثناء تفقد أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، شددت " مخلوف " على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد، وتسريع وتيرة الأعمال، ومراعاة عنصر الجودة، مؤكدة استمرارية المتابعة حتى الانتهاء من الأعمال.


 

أسماء مخلوف البنية الأساسية البنية التحتية البرنامج الزمني التشطيبات الداخلية الجامعة التكنولوجية السويس الجديدة

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