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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مسابقة "فكرتك شركتك" لتشجيع الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر" برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف مكتب تايكو حلوان لنقل ودعم وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير المكتب، الدكتور أحمد حسن نائب مدير المكتب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.

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وستوفر المسابقة للفائزين فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع صغيرة والاستفادة من دعم وتوجيه فريق الحاضنة التكنولوجية بالجامعة.

ودعا الدكتور محمد الموصلي الطلاب والباحثين للتقدم بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/yKb5SkwnBoL2aG7V9

 

وأكد أن المسابقة تأتي في إطار جهود الجامعة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، كما أن المسابقة تساهم في الترويج لجامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.


#إدارة_الإعلام #جامعة_حلوان

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