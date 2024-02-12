حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة غرف واسوار مقامة بالدبش الابيض على مساحة ١٠٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق وإزالة عدد 2 تانده مخالفة بنطاق الوحدات المحلية بالأخيوة وقسم الاشغالات برئاسة المركز وبحضور قوة من الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة واسفرت الحملة عن إزالة فى المهد على أرض زراعية لغرفة بالخشب بمساحة ( ١٦م ) في قرية صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبالوحدة المحلية ببهنيا تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة ( ٨٠ م ) بدون ترخيص وداخل الحيز العمراني بقرية بهنيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة القرين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء خطر داهم بالمدينة بحضور قسم شرطة القرين وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.