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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

علامات تدل على تلف كبالن السيارة؟

علامات تدل علي تلف
علامات تدل علي تلف كبالن السيارة

السيارات يوجد بها نوعين من الكبالن منها الداخلي الذى يعمل علي الربط بين ناقل الحركة وعمود القيادة ، وكوبلن خارجي يربط بين العمود والعجلة حيث تتمثل، وتقتصر وظيفة الكبالن على نقل القوة والعزم من ناقل الحركة إلى العجلات، بالإضافة الي أن الكبالن لها دور في امتصاص نظام التعليق للصدمات.

علامات تدل علي تلف كبالن السيارة 

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الكوبلن الداخلي هو المسؤول عن تلقي القوة من ناقل الحركة ونقلها للعجلات ويقوم الكوبلن الخارجي باستكمال الدورة ويقوم بمد العجلات بالطاقة اللازمة للحركة.

علامات تدل علي تلف كبالن السيارة 

يمكن التعرف علي تلف الكبالن من خلال عدة علامات منها ظهور صوت طقطقة يظهر مع حركة السيارة خصوصا عند السير فوق الطرق الغير ممهدة،  أو عند الانعطاف، بالإضافة الي انه يتم سماع هذا الصوت عند بدء التحرك مع السيارة أو عند الفرملة.

علامات تدل علي تلف كبالن السيارة 

ومن علامات تلف الكبالن أيضا ظهور اهتزاز بالسيارة عند السير علي السرعات العالية، وعند الضغط علي الفرامل ، كما انه عند تلف الكبالن يحدث خلل في عملية نقل الحركة للسيارة، وفي بعض الحالات يصدر صوت احتكاك مع سطح الطريق بسبب تأكل الجلد المطاطي المحيط بالكوبلن والذي يحميه من الأتربة ويحافظ عليه لمنع الاحتكاك.

تأكل جلد الكبالن يؤدي الي حدوث تسريب للمادة المشحمة، ويظهر ذلك علي الجزء الداخلي من الإطار ويدل ذلك إلى ضرورة تغيير الكبلن  تجنباً لحدوث كسر بالكوبلن ينتج عنه توقف السيارة بالكامل.

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