دراسة مثيرة تعيد بناء تاريخ الاستيطانات الأولى في شمال أوروبا

ذكرت دراسة جديدة أدلة على أن البشر الحديثة تعايشت في نفس المنطقة مع النياندرتال لآلاف السنين، بعدما أظهر تحليل جيني لشظايا عظمية تم انتشالها من موقع أثري في رانيس، ألمانيا، أن البشر الحديثة (هومو سابينس) وصلوا إلى شمال أوروبا قبل حوالي 45,000 سنة.

ووفقا لموقع “آرك نيوز” يعود تاريخ وصول البشر الحديثة إلى هذا الوقت بآلاف السنين مبكرًا من التقديرات السابقة، ويشير إلى أنهم تعايشوا مع النياندرتال لعدة آلاف من السنين قبل انقراض الأخيرين.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة الجينية إلى وجود تزاوج بين النياندرتال والبشر الحديثة، حيث تم اكتشاف حمض نووي للنياندرتال في جينوم البشر الحديثة.

اكتشف العلماء نقاط على شكل أوراق الشجر وبقايا حيوانات و13 شظية عظمية يعتقد أنها تعود للبشر الحديثة في قاع قلعة من العصور الوسطى، تبلغ 24 قدمًا في عمق الترسبات المتدرجة للكهف، وتوفر هذه الاكتشافات أدلة على وجود هومو سابينس في شمال أوروبا قبل حوالي 45,000 سنة.

كشف تحليل الحمض النووي لثلاثة عشر شظية عظمية أنها تعود إلى هومو سابينس، وأن تسلسلات الميتوكوندريا فيها مطابقة لتلك الموجودة في سكان أوروبا الأخرى.

والغريب أن العديد من الشظايا تشترك في نفس السلالات الأم، مما يشير إلى أنها تنتمي إلى نفس الفرد أو قريبات أنثويات قريبات.

تدعم هذه الأدلة الجينية الاكتشافات السابقة التي تشير إلى حدوث تزاوج بين هومو سابينس وهومو نياندرتاليس عندما تفاعلت النوعان معًا، وتعزز فكرة أن هجرة البشر الحديثة إلى أوروبا وآسيا قبل حوالي 50,000 سنة ساهمت في انقراض النياندرتال الذين احتلوا المنطقة لأكثر من500,000 سنة، وأدت في النهاية إلى انقراضهم.

تعتبر مغارة رانيس موقعًا يوفر أدلة على أقدم انتشار لهومو سابينس في شمال أوروبا. تبين أن الأدوات الحجرية الموجودة في رانيس، المعروفة بنقاط الأوراق، مشابهة للأدوات الحجرية الموجودة في عدة مواقع في مورافيا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ويُعتقد أن هذه الأدوات تم إنتاجها من قبل الثقافة نفسها، والتي تُشار إليها باسم ثقافة لينكومبيان-رانيسيان-جيرزمانوفيتشان (LRJ) أو تقنية لينكومبيان-رانيسيان-جيرزمانوفيتشان.

بفضل التنقيبات الأخيرة واستخراج حمض الدي إن إيه الميتوكوندري من العظام، تمكن الفريق من إعادة بناء تاريخ الاستيطانات الأولى في شمال أوروبا.

ويقدم التحليل متعدد التخصصات تسلسل زمني جديد، يثبت عدم وصول هومو سابينس بعد انقراض النياندرتال، بل تعايشهم معهم لآلاف السنين واحتلالهم لموقع رانيس بشكل متقطع بدءًا من حوالي 47,500 سنة.