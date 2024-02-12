مرخص من وزارة الصحة|أخصائية تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن .. فيديو

قالت الدكتورة ندى محمود، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأشخاص يعانون من صعوبة في حرق الدهون، مؤكدة أن كورس التخسيس له دور فعال في الإحساس بالشبع وزيادة معدلات الحرق.

وأضافت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس “التخسيس مصرح به من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.



وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن كورس التخسيس يسهم في تفتيت الخلايا الدهنية ونحت القوام، لافتة إلى أن “كورس التخسيس عبارة عن ألياف طبيعية تعطي إحساساً بالشبع، وله تأثير فعال في إنقاص الوزن”.