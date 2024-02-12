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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوال الزغبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي جلسة تصوير جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وأثارت نوال الزغبي الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الأسود جرئ، مكشوف من منطقة الصدر والقدمين، منفوش من الأسفل بقماش التل.

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وانتعلت نوال الزغبي حذاء راقي ذا كعب عالي لاستكمال إطلالتها، ووضعت الشريط الستان العريض على منطقة الخصر ليبرز عن قوامها الرشيق.

واعتمدت نوال الزغبي على تسريحة شعر بسيطة، تركت خصلات شعرها الذهبي أعلى الكتف، وارتدت سلسلة رقيقة في الرقبة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نوال الزغبي المكياج الناعم كعادتها، فهي تميل إلى وضع المكياج الجذاب والألوان البارزة في العين والشفاه.

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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