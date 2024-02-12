صراع أوروبي محتمل لضم مصطفي محمد بعد تألقه في الدوري الفرنسي

تتصاعد التكهنات حول مستقبل مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بعد أدائه المميز مع الفريق ومنتخب مصر.

وفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، يبدو أن رحيله عن نانت أصبح أمرًا حتميًا، مع توقع حدوث صراع بين أندية أوروبية كبيرة للتعاقد معه بعد نهاية الموسم.

مصطفى محمد أحرز 4 أهداف مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023، ما جعله أحد أبرز الهدافين في البطولة.

مع نادي نانت، سجل 7 أهداف في الموسم الحالي، مما جعله لاعبًا مرغوبًا في أسواق الانتقالات.

رحيل مصطفى محمد عن نانت قد يشهد اهتمامًا من الأندية الكبيرة في أوروبا، وذلك بناءً على أدائه المميز وتألقه في المواسم الأخيرة.