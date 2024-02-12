مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة يسرا، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت يسرا بإطلالة لافتة تجذب الأنظار، مرتدية فستان باللون البنفسجي اللامع، بقماش البيلسية، يبرز قوامها وأناقتها.

واستكملت يسرا أناقتها وجمالها بارتداء المجوهرات الثمينة التي تجذب الانظار، مرتدية العقد والاسورة والاقراط اللافتة للنظر.

ومن الناحية الجمالية، برزت ملامحها بالمكياج الجذاب، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، والماسكرا والايلانير البسيط، والبلاشر البسيط على الوجنتين.

كما استكملت لمسات جمالها بتسريحة شعر جذابة، حيث تركت خصلات شعرها الاصفر بدون وضع اي نوع اكسسوارات به.

يسرا في احدث ظهور