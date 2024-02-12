بدون مكياج .. ياسمين صبري تخطف الأنظار من الچيم

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة، عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري خلال الصور وهي تمارس الرياضة في الجيم، مرتدية بدلة رياضية باللون اللبني في الأبيض، وساعة تساعدها على ممارسة الرياضة وتحديد الوقت.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار، بجمالها، حيث ظهرت بدون مكياج نهائي وبملامح طبيعية، وظهرت وهي تتناول العصير داخل الصالة الرياضية.

واعتادت ياسمين صبري على الظهور دائماً من داخل الصالة الرياضية لممارسة التمارين، فهي تحافظ على قوامها الرشيق دون توقف.