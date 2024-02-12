روسيا: تنفيذ اتفاقيات مينسك السبيل الوحيد لإحلال السلام في أوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين إن تنفيذ اتفاقيات مينسك هو وحده الذي يمكن أن يحل السلام في أوكرانيا.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، أن "تنفيذ كييف الواعي والمتسق لاتفاقات مينسك كان الفرصة الوحيدة لإعادة السلام إلى أوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن تنفيذ اتفاقيات مينسك سيكون السيناريو الأفضل للتسوية في أوكرانيا.

وطلبت روسيا في وقت سابق عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 12 فبراير، بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقيات مينسك.