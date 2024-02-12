ما علاقة الأرز؟.. أبل تصدر تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي هواتف آيفون

أصدرت شركة أبل تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي هواتف آيفون بضرورة الابتعاد عن وضع هواتفهم في الأرز كإحدى الحلول الممكنة لتجفيف الهواتف المبتلة.

ويعد وضع هواتف آيفون في الأرز أمر شائع يقوم به المستخدمون عندما يواجهون بللًا في هواتفهم، اعتقادًا منهم بأن الأرز يمتص الماء، والتخلص من الماء العالق في هواتفهم.

وقالت شركة أبل إن هذا ليس أفضل مسار لمواجهة البلل، محذرة من خطورة وضع هواتف آيفون في الأرز.

ونوهت أبل إلى "إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف هواتف آيفون ."

وتحث الشركة أيضًا المستخدمين على عدم تجفيف هواتفهم باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط وعدم إدخال جسم غريب، مثل براعم القطن أو منشفة ورقية ووضعها في الموصل.

وبدلاً من ذلك، توصي شركة أبل بحيل أخرى لتجفيف هاتفك، والتي لن تخاطر بإتلافه أثناء هذه العملية.

بدائل الأرز لتجفيف هواتف آيفون

أولاً، يمكنك النقر بهاتفك بلطف على يدك مع توجيه الموصل لأسفل لمحاولة التخلص من أي سائل زائد.

ثم اتركه في منطقة جافة حيث يوجد بعض تدفق الهواء. وبعد نصف ساعة، يمكنك تجربة الشحن باستخدام كابل Lightning أو USB-C أو توصيل أحد الملحقات.

إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فهذا يعني أنه لا يزال هناك بعض السائل المحتجز. توضح شركة أبل : "اترك آيفون في مكان جاف مع بعض تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم".

"يمكنك محاولة شحن أحد الملحقات أو توصيله مرة أخرى طوال هذه الفترة. وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف تمامًا.

"إذا كان هاتفك جافًا ولكن لا يزال لا يتم شحنه، فافصل الكابل من المحول وافصل المحول من الحائط إن أمكن ثم قم بتوصيله مرة أخرى."