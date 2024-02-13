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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعَّلها فورًا.. أحدث ميزة في واتساب تحميك من سرقة أموالك وبياناتك

أحدث ميزة في واتساب
أحدث ميزة في واتساب

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، منذ أيام، واحدة من أهم ميزات الخصوصية على الإطلاق، والتي تهدف إلى مكافحة مشكلة الرسائل المستمرة غير المرغوب فيها التي يعاني منها ملايين المستخدمين عالميًا، والتي تستهدف المستخدمين لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية. 

 

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حظر الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة مباشرة من شاشة القفل، مما يوفر طريقة ملائمة لمعالجة الرسائل غير المرغوب فيها حتى دون فتحها.

 

وفي حالة رأيت رسالة غير مرغوب فيها على شاشة القفل، فما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الإشعار، وسترى خيارات لحظر المرسل . 

 

وإذا كنت تريد الإبلاغ عن جهة اتصال، فسيعرض التطبيق مطالبة ثانية. وما عليك سوى النقر على مربع الاختيار "الإبلاغ عن جهة اتصال" ثم الضغط على "حظر" في النافذة المنبثقة. 

 

وفقًا لـ “ فون أرينا” تسهل هذه الميزة التعامل مع تلك الرسائل المزعجة دون الحاجة إلى فتح التطبيق والتنقل عبر الدردشات.

 

ويعرض تطبيق واتساب بالفعل تحذيرًا أسفل تفاصيل الاتصال لأي رقم غير معروف يقوم بمراسلتك. يوفر هذا خيارات لإضافة جهة اتصال أو حظرها أو الإبلاغ عنها وحظرها على الفور. 

 

ويمكن للمستخدمين أيضًا حظر جهة اتصال بشكل استباقي من خلال الانتقال إلى الإعدادات في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الخصوصية ثم جهات الاتصال المحظورة ثم إضافة، والبحث عن جهة الاتصال المراد حظرها أو تحديدها.

واتساب WhatsApp ميزات الخصوصية سرقة البيانات الشخصية سرقة الأموال

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