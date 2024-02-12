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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

الظهر
الظهر

تعد آلام الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين الشباب وكبار السن في مختلف البلدان وتسبب وجعا شديدا.

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ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض عدة نصائح لتخفيف آلام الظهر:

الحفاظ على وضعية جيدة: تأكد من أنك تجلس وتقف بشكل مستقيم، مع دعم أسفل الظهر.
ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تقوية العضلات وتحسين المرونة، مما قد يساعد في تخفيف آلام الظهر.

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على أسفل الظهر.
تجنب رفع الأشياء الثقيلة: إذا كنت بحاجة إلى رفع شيء ثقيل، استخدم ساقيك وليس الظهر.
الحصول على قسط كاف من النوم: يمكن أن يساعد النوم على تقليل الألم والالتهاب في الظهر.

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