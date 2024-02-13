قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي “إنستجرام” و"فيس بوك".

وتألقت مايا دياب من دبي بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستانا باللون الأسود والبيج الدانتيل قصير جدا فوق الركبة.

وانتعلت مايا دياب حذاء ذا كعب عال من نفس قماش الدانتيل للفستان، وجاء تصميمه من جان لويس.

واعتمدت مايا دياب على تسريحة شعر الذيل حصان لتتناسب مع تصميم الفستان حتى تستعرض تفاصيله من الظهر.

ومن الناحية الجمالية، برزت مايا دياب جمالها بلمسات جمالية من المكياج ذات الألوان الترابية الجذابة في العين والشفاه والوجنتين.