أيمن سلامة: قادة إسرائيل إذا لم تحاكمهم محكمة العدل فسيحاكمون دوليا

علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي عن احتمالية محاكمة قادة إسرائيل وعلى رأسهم نتنياهو بأن هؤلاء القادة السياسيين وقادة مجلس الحرب والعسكريين سيلاحقون إن لم يكن من محكمة الجنائية الدولية فأي من هؤلاء يكون محاكم من دول فسيكون ملاحق دولياً.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن هناك أكثر من ١٠٠ قائد اسرائيلي سواء سياسي أو عسكري شاركوا في مجلس الحرب من بينهم تسيبني ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تم منعهم وحظرهم من السفر إلى دول أوروبا واستراليا ونيوزيلندا من قبل الخدمة السرية الإسرائيلية لإنهم قيد الاعتقال.