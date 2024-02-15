اختارت سكودا عيد الحب للكشف عن سيارة أوكتافيا المحسنة، يستفيد الطراز الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية التشيكية من التعديلات الخارجية وتعزيز التكنولوجيا مع الحفاظ على أنماط هيكل السيدان.

وتتضمن مجموعة نقل الحركة في البداية خيارات البنزين والهجين والديزل، على الرغم من توقع وجود هجين إضافي. علاوة على ذلك، يتوفر طراز RS الذي يركز على الأداء فقط مع محرك بنزين، مما يوفر المزيد من القوة والتصميم الرياضي ومعدات أكثر ثراءً.

سكودا تكشف عن أسعار أوكتافيا الجديدة في عيد الحب

وطرح الجيل الرابع من سكودا أوكتافيا في عام 2019، لذا فقد حان الوقت لتحديث منتصف العمر لجعلها على قدم المساواة مع الأجيال الجديدة من سيارتي Superb و Kodiaq الأكبر حجمًا.

وتركز التغييرات الخارجية على المصابيح الأمامية الأكثر تعقيدًا - المتوفرة اختياريًا مع تقنية LED Matrix "Crystallinium" والمصد المعاد تصميمه الذي يتميز بمداخل جانبية أطول.

سكودا تكشف عن أسعار أوكتافيا الجديدة في عيد الحب

قام مصممو سكودا أيضًا بتعديل المصد الخلفي، مع إضافة رسومات جديدة للمصابيح الخلفية LED. علاوة على ذلك، تستبدل زخرفة Sportline الأجزاء اللامعة بلمسات سوداء لامعة، وتستقر بالقرب من الأرض بفضل نظام التعليق الرياضي، وتركب على مجموعة اختيارية من العجلات مقاس 19 بوصة.

وفي الداخل، تأتي أوكتافيا الآن بشكل قياسي مع مجموعة أدوات رقمية مقاس 10 بوصات وشاشة عرض معلومات وترفيه مقاس 10 بوصات يمكن ترقيتها اختياريًا إلى شاشة لمس أكبر مقاس 13 بوصة. يحتوي الطراز على خيارات جديدة للتنجيد الداخلي ومواد الديكور، مع ترقية معدات السلامة بأحدث أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، بما في ذلك ميزات متطورة مثل مساعد ركن السيارة عن بعد الذي سيصبح متاحًا قريبًا إلى جانب المساعد الصوتي Chat GPT القائم على الذكاء الاصطناعي.

سكودا تكشف عن أسعار أوكتافيا الجديدة في عيد الحب

وتتميز سيارة سكودا أوكتافيا RS التي تركز على الأداء بصريًا بزخارف أقل بفضل المصدات الرياضية التي تتميز بمداخل هواء مثلثة في الأمام وأنابيب عادم مزدوجة في الخلف.

كما تتميز المقصورة الداخلية بأنها رياضية بنفس القدر بفضل المقاعد الأمامية، والمفروشات المصنوعة من جلد الغزال الأسود، والخياطة الحمراء، والتطعيمات المصنوعة من الكربون، ودواسات الألومنيوم، وعجلة القيادة التي تحمل علامة RS بثلاثة أذرع.

وعلى عكس سابقتها التي كانت متوفرة بالبنزين والديزل والأشكال الهجينة، تأتي RS المحسنة مع خيار واحد لتوليد الحركة. يوفر محرك TSI سعة 2.0 لتر المزود بشاحن توربيني قوة أكبر تبلغ 261 حصانًا (195 كيلووات / 265 حصانًا)، مما يتوافق مع شقيق VW Golf GTI المحسن.

سكودا تكشف عن أسعار أوكتافيا الجديدة في عيد الحب

ويتم تزويد أقوى محرك على الإطلاق في سيارة أوكتافيا بناقل حركة أوتوماتيكي DSG بسبع سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية بمساعدة نظام تفاضلي محدود الانزلاق يتم التحكم فيه إلكترونيًا. يقع نظام التعليق الرياضي أقل بمقدار 15 ملم (0.6 بوصة) مقارنة بالطرز الأخرى، بينما يُثري العادم الرياضي الموسيقى التصويرية للمحرك.

فيما يجري تقديم بقية تشكيلة أوكتافيا بالبنزين غير المكهرب والبنزين الهجين المعتدل ومحركات الديزل كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. من الآمن أن نفترض أن Skoda Octavia iV ستتبعها في المستقبل، مع إعداد هجين إضافي مطور مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نطاق الانبعاثات الصفرية.