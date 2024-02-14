بآمر الطبيب.. ريهام سعيد تواصل تقديم حلقات جديدة من "هي وصبايا"



تواصل الإعلامية ريهام سعيد تقديم حلقات جديدة من برنامج "هى وصبايا" الذى يعرض على فضائية " هى".

وأعلنت إدارة القناة فى تصريحات صحفية ان ريهام سعيد تستعد لتقدم الحلقة القادمة من "هى وصبايا" مساء يوم السبت القادم.

وتردد أن عودة ريهام لممارسة نشاطها الطبيعى كاعلامية بناء على نصائح طبية للخروج من حالة الاكتئاب التى لازمتها مؤخرا.

وكانت ريهام قد كتبت منذ ايام عبر حسابها على السوشيالميديا قائلة : "أنا آسفة.. أنا في إجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هاتوحشوني".

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة نفسبة عقب خضوعا لعملية تجميل بسيطة في لبنان، إلا ان الطبيب الشهير تسبب في تشويه وجهها بارتكابه أخطاء طبية دفعتها إلى اتخاذ اجراء قانوني وتقديم بلاغا للنائب العام.



برنامج "هي وصبايا" تقدمه ريهام سعيد على فضائية "هى" ف التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.

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