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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تكشف عن سعر إيكونكس الكهربائية الجديدة

صدى البلد

أصدرت جنرال موتورز الأسعار المحدثة لسيارة شيفروليه إكوينوكس الكهربائية اليوم. وأكدت شركة صناعة السيارات أن طراز Equinox EV 1LT، النموذج الأساسي للكروس أوفر، سيبدأ بسعر 34.995 دولارًا. 

يعتبر السعر أعلى بكثير من وعد جنرال موتورز السابق بمتغير أساسي قدره 30.000 دولار، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة فيما يتعلق بإعفاءات الضرائب الفيدرالية لتعويض ذلك.

أشارت جنرال موتورز إلى أن دفاتر الطلبات سيتم فتحها قريبًا لمعظم الطرازات، لكن البديل الأساسي سيكون متاحًا للحجز لاحقًا في عام 2024. ولم تحدد تاريخًا محددًا لتوفر 1LT. 

 

وتتوقع جنرال موتورز أن تصبح سيارة Equinox EV 1LT هي السيارة الكهربائية الأقل تكلفة في الولايات المتحدة مع نطاق يزيد عن 300 ميل.

 

1LT دفع أمامي يبدأ بسعر 34,995 دولارًا (متاح لاحقًا في عام 2024)

2LT دفع أمامي يبدأ من 43,295 دولارًا

2RS FWD بسعر يبدأ من 44,795 دولارًا

3LT دفع أمامي يبدأ من 45,295 دولارًا

3RS FWD بسعر يبدأ من 46,795 دولارًا

 

تحصل فئات الدفع الرباعي في Equinox EV على محرك كهربائي بقوة 213 حصانًا، في حين تتميز إصدارات الدفع الرباعي بمحرك مزدوج ينتج 288 حصانًا. يمكن للأول أن يتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 7.9 ثانية بينما يمكن لنظام الدفع الرباعي أن يفعل الشيء نفسه في 5.9 ثانية.

 

يجري إنتاج سيارة Equinox EV في مصنع تجميع Ramos Arizpe التابع لشركة جنرال موتورز في المكسيك، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بحلول منتصف عام 2024.

Equinox جنرال موتورز إكوينوكس صناعة السيارات

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