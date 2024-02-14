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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة في أطفيح | شاهد

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

شملت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة رفع مياه الصرف الصحي كفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي الرئيسية كفر الواصلين والفرعية كفر الواصلين والرئيسية القبابات ذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف علي جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات الصرف الصحي تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا بمركز أطفيح.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل شلبي المشرف العام علي قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمود عبد المهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، والمهندسة نجلاء فتحي مصطفي مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح، ومسئولي شركة كهرباء جنوب القاهرة ومسئولي المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

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