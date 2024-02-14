عندي 6 بنات متجوزين وأنا لوحدي.. الحاجة سميرة : عاوزة أجيب علاجي

في قلب أحد الأحياء البسيطة، تعيش السيدة سميرة، امرأة في العقد السادس من عمرها، تسكن سميرة في شقة متهالكة، الرطوبة تأكل تدريجياً جدرانها ،على الرغم من ذلك، فإن سميرة تحمل قلباً مليئاً بالأمل والقوة.

سميرة أم لست بنات، اللواتي تزوجن وانتقلن لحياة زوجية، ولكن للأسف، لا يتحملن مسؤولية الإعالة على أمهن ،تفتقد سميرة الدعم المادي والعاطفي من أبنائها، الذين يعيشون حياتهم الخاصة ويكافحون لتوفير احتياجاتهم اليومية.

ومع ذلك، فإن سميرة تحتاج إلى العلاج والرعاية الصحية، وتعاني الصعوبات في تأمين تكاليفها،فهي تعيش بتقاعس الجسم وتشعر بضيق التنفس والآلام المستمرة.

وطالبت سميرة من أهل الخير مساعدتها مادياً للحصول على العلاج الذي تحتاجه بالإضافة الي ترميم منزلها المتهالك وتوفير حياه كريمه لها"انا لوحدي وعاوزه اجيب الدوا".