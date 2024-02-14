رغم أزمتها مع طبيب التجميل.. ريهام سعيد تعود للشاشة لهذا السبب

كشف مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد عن سبب عودتها للشاشة وتقديم برنامجها «هي وصبايا» المذاع على قناة هي، رغم إعلانها قبل أيام إنها في إجازة بسبب حالتها النفسية، حيث كتبت عبر حسابها: «أنا آسفة.. أنا في إجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هاتوحشوني».

وقال المصدر، إن ريهام سعيد عادت إلى الشاشة بعد نصيحة من طبيبها الخاص، الذي نصحها بضرورة العودة إلى العمل، وعدم الارتكان أو الاستسلام إلى تلك الحالة النفسية السيئة التي تمر بها بسبب ما تعرضت له على يد طبيب التجميل اللبناني.

وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لأزمة كبيرة عندما أجرت عملية تجميل بسيطة في لبنان، إلا ان الطبيب الشهير تسبب في تشويه وجهها بارتكابه أخطاء طبية- على حد وصفها- دفعتها إلى اتخاذ اجراء قانوني وتقديم بلاغا للنائب العام.

وعادت ريهام، السبت، لتقديم حلقات برنامجها «هي وصبايا» على قناة هي الفضائية، بناء على نصيحة من طبيبها، بحسب ما كشف عنه مصدر مقرب منها.