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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ190 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة مستعملة من هيونداي

هيونداي أكسنت موديل
هيونداي أكسنت موديل 2000

تعتبر السيارة الكورية هيونداي أكسنت أحد أشهر الإصدارات المستعملة بالسوق المصري، تم تقديم الجيل الأول منها عام 1995 كبديل لطراز أكسيل السابق، وجاء الجيل الثاني بمساحات أوسع وزوايا أكثر حدة عام 2003.

وتم إجراء تعديل بسيط في الشكل الخارجي، وتقديم هذا الشكل تحت اسم فيرنا لأول مرة في كوريا، وكانت أولى نسخ السيارة في مصر تجميع كوري ولكن التجميع تحول الي مصري بعد ذلك.

هيونداي أكسنت موديل 2000

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2000 "مستعملة" في سوق المستعمل

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 190 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي أكسنت موديل 2000

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 2000 "مستعملة"

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2000 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ أخرى سعة 1500 سي سي.

جاءت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 2000 بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداى اكسنت هيونداي اكسنت سوق المستعمل استهلاك الوقود

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