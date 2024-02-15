يسرا تخطف الأنظار في عيد الحب عبر إنستجرام بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت يسرا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت يسرا بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت يسرا على خصلات شعرها المموج المنسدلة، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية و غير المبالغ فيها.



يسرا