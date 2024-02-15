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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قبل انطلاقه.. تعرف على أسعار اللحوم والأرز والسكر بمعرض وزارة الزراعة

صدى البلد

تستعد وزارة الزراعة لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها طرح كميات كبيرة من السلع بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 40 % أمام المواطنين فى معرض كبير استكمالا لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تتبناها الوزارة منذ 3 أعوام.

 

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أكبر معرض 

 

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة،  إن الوزارة تعمل على إقامة أكبر معرض للسلع الغذائية فى الدقى لإتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين قبل شهر رمضان المبارك،  حيث يتم عرض أكثر من 200 سلعة  .
 

وأضاف " صالح" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، أن حوالى 55 عارضًا مشتركًا فى مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " لعرض سلعهم بأسعار مخفضة للمواطنين ، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ 40 % .

وأكد " مستشار وزير الزراعة " أن أهم السلع الغذائية فى المعرض الدواجن ، واللحوم البلدي ، والعسل ، والأسماك ، والتمور بجميع أنواعها،  والأرز ، والسكر ، والبيض، والبطاطس ، ومكرونة .. وغيرها من السلع.

 

أسعار اللحوم البلدي 

 

ولفت إلي أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح من 280 لـ 300 جنيهًا،  وكيلو السكر بـ 27 جنيهًا،  وكيلو الأرز بـ 28 جنيهًا،  وكيلو البطاطس ب 6 جنيهًا ، مشيرًا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة حرص طوال الفترة الماضية على زيادة عدد المنافذ لعرض منتجات الوزارة على المواطنين فى عام 2020 كان عدد المنافذ 70 منفذا منهم 57 منفذا فى محافظة الجيزة لكن اليوم نمتلك 274 منفذا فهناك حاليًا منافذ فى مرسى علم وشلاتين تحت مظلة مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا".
 

موعد ومكان إقامة المعرض

وكشف عن موعد ومكان إقامة المعرض من يوم 25 فبراير وحتى 5 مارس ويستمر خلال شهر رمضان حتي يتسني للمواطنين شراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم ، كما سيتم إقامته بالدقي 


عدد المنافذ

 

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الوزارة لديها خطة لزيادة عدد المنافذ فى منتصف 2024 إلى 300 منفذ لتغطية أكبر عدد من محافظات الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية. 

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