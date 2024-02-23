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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل OPPO فى مصر

Oppo A16K
Oppo A16K

تريد أن تشتري هاتف أوبو بمواصفات مميزة وتصميم أنيق، وفي نفس الوقت بسعر مناسب جداً لن تجد أفضل من هاتف Oppo A16K.

وفقاً لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Oppo A16K بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع IPS LCD، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Oppo A16K معالجاً من نوع Mediatek MT6765G Helio G35 ثمانى النواة بمعمارية بناء 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

Oppo A16K

يعمل هاتف Oppo A16K بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 الخاصة بأندرويد على نظام نشغيل Android 12.

لمحبى التصوير يقدم Oppo A16K كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

جاء هاتف Oppo A16K ببطارية سعة 4230 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، بكابل من نوع microUSB 2.0. 

Oppo A16K

سعر Oppo A16K

يمكنك الحصول على هاتف Oppo A16K فى لونين هما الأزرق والأسود مقابل سعر 4444 جنيه مصري.

سعر Oppo A16K
أوبو OPPO Oppo A16K Android Android 12 سعر Oppo A16K

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