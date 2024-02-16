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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة عريس قبل زفافه بساعات في أسيوط

وفاة عريس قبل زفافة
وفاة عريس قبل زفافة بأسيوط

تحول الفرح إلى مأتم بعد وفاة عريس بعد توصيل عروسته اليوم الجمعة للكوافير استعدادا لزفافهما بقرية بني مر مركز الفتح في أسيوط.

قال أحد أهالي قرية المتوفي، إنه يدعى أحمد مصطفى عطية، من قرية بني مر بمركز الفتح بأسيوط، وكان زفافة اليوم ، باحد القاعات الخاصة بأسيوط، إلا أنه قابل وجه كريم ولفظ أنفاسه الأخيره، قبل زفافة بساعات قليلة، داخل منزله بقرية بني مر بأسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، لبيان سبب الوفاة.

وأضاف أنه يشهد له بحسن الخلق والسمعة الطيبة، مشيرا أن خبر وفاته تسبب في إثارة حالة من الحزن الشديد بالقرية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وكان المتوفي أحمد مصطفى عطيه، قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ يومين دعوة زفافة، داعيا جميع أصدقائه للحضور.

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