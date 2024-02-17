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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نصر سالم: منطقة لوجستية في رفح للحفاظ على المساعدات تمهيدا لدخولها «غزة»

صدى البلد

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  دخلنا الشهر الخامس من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

 وأضاف نصر سالم :" يتم إنشاء منطقة لوجستية في رفح من أجل استقبال المساعدات والحفاظ عليها في مكان جيد، وتوفير أماكن آدمية لإقامة المتطوعين القائمين على إيصال المساعدات لقطاع غزة ".

وتابع نصر سالم :" تم إنشاء ساحة انتظار لسيارات المساعدات الإنسانية؛ نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المساعدات، ودخولها ببطء إلى غزة؛ نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي ".

ومن جهتها، أوضحت عزة مصطفى، أن المنطقة اللوجيستية تستهدف الحفاظ على المساعدات الإنسانية وتخزينها في مكان مناسب قبل دخولها إلى غزة.

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