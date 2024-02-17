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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسال يكتسح بيرنلي بخماسية نظيفة وينتزع وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

اكتسح أرسنال مضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية كل من مارتن أوديجارد في الدقيقة 4، وبوكايو ساك هدفين في الدقيقة 41 من ركلة جزاء والدقيقة 47، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 66، وكاي هافيرتز في الدقيقة 78 من عم راللقاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني مؤقتا في انتظار لقاء مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 13 نقطة في المركز الـ 19 .

وأعلن مايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريق لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعول أرتيتا على لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا في خط الهجوم، فيما يجلس ريس نيلسون ونكيتياه على مقاعد البدلاء رفقة محمد النني وجورجينيو.

وفيما يلي تشكيل المدفعجية:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل وكيويور

الوسط: رايس، هافيرتز وأوديجارد

الهجوم: ساكا، تروسارد ومارتينيلي

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