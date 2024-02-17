وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن اليهود يسيطرون على بريطانيا وأمريكا بالمال في الوقت الحالي، مضيفا:" الصهيونية العالمية مسيطرة في أمريكا ".

وقال وسيم السيسي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيطرة اليهود في العالم إلى حين ولن تستمر ".

وأضاف وسيم السيسي:" اليهود ليسوا شعب الله المختار واليهود اعتادوا الكذب كثيرا على مدار سنوات طويلة".

وتابع وسيم السيسي:" القدماء المصريين هم شعب الله المختار، واليهود لم يكونوا ابدا بالعظمة التي يحاولوا ان يظهروها للعالم ".

واكمل وسيم السيسي:" القدماء المصريين علموا وعرفوا العالم الكثير من الأشياء والعلوم والأخلاق والقدماء المصريين كانوا يؤمنون بالحياة ما بعد الموت والحساب".