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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساكا يسجل رقما فريدا بعيدا عن نجوم الدوري الإنجليزي

ساكا
ساكا

واصل بوكايو ساكا تألقه اللافت مع آرسنال هذا العام، وذلك بمساعدته على دك حصون بيرنلي في عقر داره، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جناح المدفعجية ثنائية لفريقه، حيث جاء الأول من ركلة جزاء قبل أن يضيف الثاني بتسديدة قوية بالقرب من المرمى.

وأصبح ساكا بذلك الهداف الأول للبريميرليج منذ بداية عام 2024، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وشهد العام الحالي تسجيل الدولي الإنجليزي 6 أهداف في 5 مباريات، وذلك بفضل ثنائيتين متتاليتين في آخر جولتين.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى سجل ساكا المميز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الممتاز.

وهز ساكا شباك فولهام، نوتنجهام فورست وليفربول بهدف في كل منهم، بينما سجل ثنائية ضد وست هام وبيرنلي، فيما صنع هدفا أمام كريستال بالاس.

وأكدت أن صاحب الـ22 عاما سجل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته.

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