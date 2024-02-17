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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تحذر من الحملة العسكرية الإسرائيلية في رفح

صدى البلد

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها إزاء عملية عسكرية محتملة موسعة من قبل إسرائيل في رفح، محذرة من كارثة إنسانية يمكن التنبؤ بها. وتعكس تصريحات بيربوك تلك التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب أيضًا عن معارضته الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح، مشيرًا إلى احتمال وقوع كارثة إنسانية على نطاق واسع.

وفقا لبوليتيكو، يأتي بيان بيربوك في وقت تتزايد فيه الشكوك تجاه النهج الألماني تجاه إسرائيل بين زعماء العالم، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي. ويتزايد انتقاد العديد من رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي للحملة العسكرية الإسرائيلية. أرسل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار مؤخرًا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يدعوان فيها إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تحكم العلاقات التجارية. ويقولون إن إسرائيل قد تنتهك التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أنه على الرغم من أن الدعم لإسرائيل لا يزال أعلى في ألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، إلا أنه انخفض طوال فترة الحرب. وتجاوز عدد القتلى في غزة حتى الآن 28 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وتثير الخلفية المتغيرة تساؤلات بشأن تأثير بيربوك على السياسة الإسرائيلية، خاصة وأن قادة الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، ناضلوا من أجل التأثير على القادة الإسرائيليين وانتقدوا علناً سلوكهم في الحرب. وسبق أن وصف الرئيس جو بايدن الرد العسكري الإسرائيلي بأنه "فوق القمة".

وكانت رحلة بيربوك الأخيرة إلى القدس بمثابة زيارتها الخامسة للمنطقة منذ بداية الصراع. ومع ذلك، فإن جهودها لجعل ألمانيا وسيطًا رئيسيًا في المنطقة من غير المؤكد أن تسفر عن نتائج ملموسة. وخلال لقائها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي استمر 90 دقيقة، حثته بيربوك على الانخراط في عملية السلام، على الرغم من شكوكه المتأصلة.

 

 

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