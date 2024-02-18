عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يتابع تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

صدى البلد

عقد المجلس القومي للمراة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات و الهيئات التابعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر علي مدار يومين بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

عرضت  شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية  الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية 2030  ومتابعة المؤشرات فى مراجعة النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهوريه المعلنه فى مؤتمرات المجلس السنوية واللقاءات ذات الصله لما لها من أهمية فى تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ المحدثة. 

ثم قامت  الوزارات باستعرض ما تم تنفيذة من تدخلات و برامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023/2024.

و في نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين  بقضايا تمكين المرأة وآليات عمل الوحدة ، بالاضافة الي تنفيذ انشطة بشكل تشاركى بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التى نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وأبناءهم، لتحسين صحة المرأة ،والاعلان عن الجهود التى تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا إبراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التى تصدرها الوزارة،بالاضافة الى إدراج إعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الإناث في الانشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية  لاعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات.الحرفيات  من خلال انشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق أونلاين  .

IMG-20240218-WA0087
IMG-20240218-WA0087
IMG-20240218-WA0085
IMG-20240218-WA0085
IMG-20240218-WA0084
IMG-20240218-WA0084
IMG-20240218-WA0082
IMG-20240218-WA0082
IMG-20240218-WA0083
IMG-20240218-WA0083

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الأمن القومي الإسرائيلي يكشف حقيقة غلق بايدن الهاتف في وجه نتنياهو

رئيس «ميدياما» الغاني: «الشناوي» أفضل لاعب في الأهلي وقادرون على الفوز يوم الجمعة

التقى الإمام الأكبر.. سفير البرازيل يطالب بإنشاء معهد أزهري لخدمة مسلمي بلاده

رئيس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة

سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم البؤر الإجرامية في محافظتين

الشيوخ يصدق على مضبطتي المجلس رقمي 15 و16


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة المرملة بدون سمنة وبيض

القصة الكاملة| حقيقة طلاق أمير عيد وليلي.. ماذا يحدث وما سبب تصدرهما التريند؟

أظافر قوية وضغط منتظم.. فوائد لا تعرفها عن تناول أرجل الدجاج

شيكابالا «شتمني».. ولو كنت ظالمًا ما كان التوفيق لازم منتخب مصر|رسائل قاسية من حسن شحاتة لهؤلاء

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. ملاحظات على برومو مسلسل بيت الرفاعى لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ