القومي للمرأة يتابع تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

عقد المجلس القومي للمراة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الوزارات و الهيئات التابعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة واستمر علي مدار يومين بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.



عرضت شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الأهداف الفرعية لمحاور الاستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة المصرية 2030 ومتابعة المؤشرات فى مراجعة النصف مدة واستعراض تدخلات كل محور من محاور الاستراتيجية إلى جانب توضيح أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهوريه المعلنه فى مؤتمرات المجلس السنوية واللقاءات ذات الصله لما لها من أهمية فى تضمينها ضمن عمل الوزارات لتحسين وضع المرأة لتكون داعمة في عملية التنمية فى ظل تحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ المحدثة.

ثم قامت الوزارات باستعرض ما تم تنفيذة من تدخلات و برامج وأنشطة لدعم محاور الاستراتيجية بالإضافة الي الخطط المتوقع تنفيذها خلال الربع الثالث للعام المالي 2023/2024.

و في نهاية اللقاء تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من التوصيات تتضمن تنفيذ لقاءات داخل الوزارات بهدف استمرار رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا تمكين المرأة وآليات عمل الوحدة ، بالاضافة الي تنفيذ انشطة بشكل تشاركى بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لتقديم برامج متكاملة، والاستمرار في التوعية الصحية التى نفذتها وزارة الصحة داخل الوزارات التي تستهدف العاملين من الجنسين وأبناءهم، لتحسين صحة المرأة ،والاعلان عن الجهود التى تنفذها الوحدة ضمن موقع الوزارة وكذا إبراز الجهود المبذولة لدعم المرأة ضمن التقارير السنوية التى تصدرها الوزارة،بالاضافة الى إدراج إعداد الدورات التدريبية والمستفيدات وتوضيح نسبة استفادة الإناث في الانشطة المنفذة بالوزارات، وتنسيق هيئة الرقابة المالية لدورة توعوية مالية لاعضاء وحدات تكافؤ الفرص، والتشبيك بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة ووحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ حملات للتوعية داخل الجامعات.، كذلك انشاء صفحة لتسويق منتجات المتدربات.الحرفيات من خلال انشطة وحدات تكافؤ الفرص للعمل على تمكينهن اقتصاديا عبر التسويق أونلاين .

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