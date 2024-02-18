مروة جمال تكشف تفاصيل عمل شنط مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة

أكدت مروة جمال، مصممة شنط، أن والدها هو من جعلها تهتم بصناعة الشنط، مشيرة إلى أنه بعد وفاته، عملت على الإهتمام بوضع لمسات خاصة على تلك الصناعة، وأضافت لها “التصميم الفرعوني”.

قالت مروة جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أنها شاركت في عدد من المعارض في الأقصر وأسوان والغردقة، من أجل الترويج للمنتجات، في جذب السياح للمنتج واللمسة المصرية.

وتابعت مصممة الشنط، أنها قامت باقتباس العديد من التصاميم من الحضارة الفرعونية، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من المواطنين والإعلام بالحضارة الفرعونية.