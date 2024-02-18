زاعما هزيمة الحركة.. جالانت: حماس فقدت الثقة في قادتها وتبحث عن بديل لـ«السنوار»

زعم وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي، يوآف جالانت، أن قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل لزعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار، مدعيا تفكيك كتائب الحركة في خان يونس، وهجوم في رفح يلوح في الأفق.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جالانت، بعد تقييم مع رئيس القيادة الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي يارون فينكلمان،: "لا تثق حماس في قادتها، هذا شيء ملحوظ للغاية".

وتابع: "لا تجيب حماس نداء غزة، ولا يوجد أحد للتحدث إليه كقيادة على الأرض"، مضيفا أن قيادة حماس في الخارج تبحث عن قادة جدد في غزة.

وأضاف: "هذا يعني أن هناك مناقصة لمن سيدير غزة".

وفي خان يونس، قال جالانت إن حوالي 200 من المشتبه بهم في تهم لها علاقة بالإرهاب، استسلموا للقوات في مستشفى ناصر، والعشرات في مستشفى الأمل، وهو ما يزعم أنه يشير إلى فقدان "روح حماس القتالية".

وتابع "وصل الأشخاص الذين لديهم آر بي جي وأسلحة وبنادق إلى لحظة الحقيقة ولم يقاتلوا." هذا يشير إلى شيء ما عن فهمهم لعلاقات القوة، وأنهم فهموا أن مصيرهم سيكون الاستسلام أو الموت - لا يوجد خيار ثالث،" على حد زعمه.

ولفت جالانت إلى إن لواء خان يونس التابع لحماس "هزم ولا يعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال".

واستطرد: "تركت حماس مع [قوات] هامشية في المخيمات المركزية ومع لواء رفح، وما يقف بينهما والانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

واختتم جالانت: "لا يوجد أحد هنا ليأتي لمساعدتهم، لا إيرانيون، ولا مساعدات دولية"، متعهدا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفكك كتائب حماس الست المتبقية - 2 في وسط غزة و4 في رفح.

ويضيف: "ليس لدينا الحق في التوقف طالما هناك 134 رهينة" تحتجزها حماس.